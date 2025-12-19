Combinata nordica | Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau Guida Oftebro

Il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein si apre con la Norvegia protagonista. Aaron Kostner si distingue nella Mass Start di fondo, conquistando un posto nel top-5, mentre Oftebro guida la classifica. Un inizio emozionante che promette grandi sfide e spettacolo sulla neve austriaca.

© Oasport.it

Si apre nel segno della Norvegia il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria. Nella Mass Start, format che prevede prima la prova di sci di fondo (10 km) e successivamente il salto, è stato Jens Luraas Oftebro a imporsi sulla neve austriaca. Alle sue spalle, la battaglia per le posizioni di vertice è stata serrata. L’austriaco Stefan Rettenegger, beniamino di casa, ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 9.6 secondi, accumulando un distacco di -2.4 punti che cercherà di colmare nel salto pomeridiano. Terzo gradino del podio provvisorio per il finlandese Ilkka Herola, staccato di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

