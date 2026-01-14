Sanità messinese al centro del dibattito La Vardera denuncia e Laccoto replica | Controlli efficaci con serve confronto
Il dibattito sulla sanità a Messina si intensifica con le recenti denunce di La Vardera riguardo ai disservizi all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, in particolare nel reparto di Ortopedia. Laccoto risponde sottolineando l’importanza di controlli efficaci e di un confronto costruttivo. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando la necessità di interventi concreti per migliorare i servizi sanitari locali.
Nuovo capitolo nel dibattito sulla sanità messinese. Il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, torna alla carica denunciando disservizi all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, in particolare nel reparto di Ortopedia, definito “fantasma”, e segnala anche il trasferimento sospetto del medico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Case e Ospedali di Comunità, 118, liste d’attesa e servizi fragili: il dialogo tra direzione Azienda sanitaria e Partito democratico provinciale mette a fuoco promesse, scadenze e criticità ancora aperte del sistema sanitario messinese... facebook
