Lega commissariata da Salvini nella Toscana casa di Vannacci | ribaltone verso amministrative 2026

Dunque Matteo Salvini dopo il flop delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi ha commissariato la Lega in Toscana con il suo ex vicesegretario Andrea Crippa, deputato di Monza, per gli amanti del gossip fidanzato con Anna Falchi. Un non toscano al comando del partito di Salvini nella Toscana casa di Vannacci. Al posto del segretario Luca Baroncini, spostato alla guida degli enti locali Italia centrale. Una promozione per rimuovere che sembra voler completare un’operazione ribaltone nel modo più soft possibile in un ambiente, quello leghista toscano, che tanto soft non sarebbe. Ci sarebbero state chat molto infuocate nei giorni scorsi che avrebbero visto protagonisti leghisti di primo piano in Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

