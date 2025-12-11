Si insedia Paolo Novelli | il nuovo presidente della Corte di giustizia tributaria di Ravenna

Giovedì mattina ha avuto luogo l’insediamento di Paolo Novelli come nuovo presidente della Corte di giustizia tributaria di Ravenna, succedendo a Roberta Vivaldi. L’evento segna un importante passaggio nella gestione della corte, che si occupa di controversie fiscali e tributarie nella regione.

Si è tenuto giovedì mattina l’insediamento del nuovo presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, Paolo Novelli, che subentra a Roberta Vivaldi. Novelli, magistrato di lungo corso, proviene dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ricopre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

