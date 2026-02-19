Salute Mantovano Aaee | Con nuove terapie migliorata qualità di vita di persone con angioedema
Mantovano, presidente dell’associazione pazienti con angioedema ereditario, ha raccontato come le nuove terapie abbiano cambiato la vita di chi soffre di questa malattia. Dopo anni di limitazioni e assenza di farmaci efficaci, oggi i medicinali disponibili consentono di gestire meglio le crisi e di vivere più serenamente. Mantovano, che convive con questa condizione da molto tempo, ha assistito in prima persona a questa evoluzione. La scoperta di trattamenti più mirati ha portato a una significativa riduzione delle crisi e a una maggiore libertà di movimento.
Roma, 19 feb. (Adnkronos Salut) - "Sono un paziente" con angioedema ereditario "da tantissimi anni. Da molti anni sono presidente dell'associazione pazienti e, dalla sua origine, ho visto l'evoluzione globale: da quando non avevamo farmaci e facevamo una vita molto pesante, privata di socialità, a quando la scienza ha portato alla produzione di medicinali che si avvicinavano sempre di più alle esigenze dei pazienti, portando a un continuo miglioramento della qualità della vita". Lo ha detto Pietro Mantovano, presidente di Aaee-Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ieri sera partecipando alla XII edizione del premio Omar - Osservatorio malattie rare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Nicastro (Sigenp) ‘con terapie per Alagille meno prurito, più qualità di vita’La ricerca condotta dallo studio Assert ha portato a un passo avanti nel trattamento dei bambini affetti da sindrome di Alagille.
Mieloma, ematologo Corso: “Migliorata sopravvivenza e qualità della vita”L’ematologo Corrado Corso annuncia che i pazienti affetti da mieloma hanno oggi migliori possibilità di vivere di più e con meno sofferenze rispetto al passato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Mantovano: Salute e benessere degli italiani priorità del GovernoRoma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - La salute e il benessere della popolazione italiana costituiscono per il Governo italiano una priorità fin dai primi giorni della sua attività. Lo dimostrano le ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il tuo cuore batte 100.000 volte al giorno per te In Italia il 31% dei decessi è dovuto a malattie cardiovascolari. Non aspettare! Prenota un controllo con le Tariffe Agevolate di Astro Salute Poliambulatorio della dr. Rossella Campigotto a Porto Mantovano Per i facebook