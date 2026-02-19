Mantovano, presidente dell’associazione pazienti con angioedema ereditario, ha raccontato come le nuove terapie abbiano cambiato la vita di chi soffre di questa malattia. Dopo anni di limitazioni e assenza di farmaci efficaci, oggi i medicinali disponibili consentono di gestire meglio le crisi e di vivere più serenamente. Mantovano, che convive con questa condizione da molto tempo, ha assistito in prima persona a questa evoluzione. La scoperta di trattamenti più mirati ha portato a una significativa riduzione delle crisi e a una maggiore libertà di movimento.

Roma, 19 feb. (Adnkronos Salut) - "Sono un paziente" con angioedema ereditario "da tantissimi anni. Da molti anni sono presidente dell'associazione pazienti e, dalla sua origine, ho visto l'evoluzione globale: da quando non avevamo farmaci e facevamo una vita molto pesante, privata di socialità, a quando la scienza ha portato alla produzione di medicinali che si avvicinavano sempre di più alle esigenze dei pazienti, portando a un continuo miglioramento della qualità della vita". Lo ha detto Pietro Mantovano, presidente di Aaee-Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ieri sera partecipando alla XII edizione del premio Omar - Osservatorio malattie rare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, Mantovano (Aaee): "Con nuove terapie migliorata qualità di vita di persone con angioedema"

Nicastro (Sigenp) ‘con terapie per Alagille meno prurito, più qualità di vita’La ricerca condotta dallo studio Assert ha portato a un passo avanti nel trattamento dei bambini affetti da sindrome di Alagille.

Mieloma, ematologo Corso: “Migliorata sopravvivenza e qualità della vita”L’ematologo Corrado Corso annuncia che i pazienti affetti da mieloma hanno oggi migliori possibilità di vivere di più e con meno sofferenze rispetto al passato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.