Mieloma ematologo Corso | Migliorata sopravvivenza e qualità della vita
L’ematologo Corrado Corso annuncia che i pazienti affetti da mieloma hanno oggi migliori possibilità di vivere di più e con meno sofferenze rispetto al passato. Le nuove terapie hanno portato a risultati concreti, e i pazienti stanno vivendo meglio grazie a questi progressi medici.
(Adnkronos) – “Siamo riusciti a migliorare la sopravvivenza e ad allungare la vita in termini di qualità. Questo perché i pazienti” con mieloma multiplo “sono gestiti principalmente in ambulatorio e perché gli effetti collaterali dei farmaci nel tempo sono cambiati. I farmaci biologici ci hanno permesso di eliminare alcuni degli eventi avversi della chemioterapia”. Lo ha detto Alessandro Corso, direttore del dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Legnano Asst Ovest Milanese, intervenendo in occasione del media tutorial, promosso da Gsk a Milano, sulle nuove terapie che hanno permesso di cronicizzare questo tumore ematologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Mieloma Corso
Mieloma, Campagnoli (Gsk): "Per i pazienti tempo e qualità di vita migliore"
A Roma, il dottor Campagnoli di GSK ha parlato di nuove speranze per i pazienti affetti da mieloma multiplo.
Ematologo Corradini: "Terapia singola liso-cel migliora qualità vita pazienti con linfoma"
Questa mattina, l’ematologo Corradini ha annunciato che la terapia singola con liso-cel può migliorare la qualità della vita dei pazienti con linfoma.
Ultime notizie su Mieloma Corso
