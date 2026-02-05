Nicastro (Sigenp) ‘con terapie per Alagille meno prurito, più qualità di vita’

La ricerca condotta dallo studio Assert ha portato a un passo avanti nel trattamento dei bambini affetti da sindrome di Alagille. I risultati mostrano che le nuove terapie riescono a ridurre il prurito intenso e migliorano la qualità del sonno dei piccoli pazienti. Un risultato che potrebbe cambiare molto la vita di chi convive con questa malattia.

'I risultati dello studio Assert hanno mostrato che questa nuova terapia, oltre a ridurre il prurito colestatico, migliorare la qualità del sonno dei piccoli pazienti. Si riduce, poi, - continua l’esperto - anche la stanchezza e lo stress del nucleo familiare, e migliora l’apprendimento e l’attenzione dei bambini. Aiuta inoltre a prevenire il trapianto di fegato'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La sindrome di Alagille è una malattia genetica molto rara che colpisce diversi organi del corpo.

La lotta contro il prurito nei bambini affetti da Alagille dà finalmente segnali di speranza.

