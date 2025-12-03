Il potere della freschezza | perché scegliere prodotti appena raccolti migliora salute gusto e qualità di vita

Mangiare bene inizia dalla scelta: come i prodotti freschi cambiano davvero la nostra giornata. In un mondo che corre sempre più veloce, c’è qualcosa che non cambia mai: il valore della freschezza. Ogni giorno portiamo a tavola cibi che raccontano una storia: quando sono stati raccolti, come sono stati conservati, quanto hanno viaggiato. La qualità di ciò che mangiamo determina energia, benessere, gusto. e perfino umore. 1. Gusto e profumo che fanno la differenza. Un prodotto appena raccolto ha un sapore completamente diverso: più intenso, naturale e autentico. 2. Più nutrienti, più energia. Più un prodotto è vicino al momento della raccolta, più conserva vitamine, antiossidanti e minerali fondamentali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

