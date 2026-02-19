Salerno al via la prima semifinale del Live Stream Fest 2026

Salerno ospita oggi la prima semifinale del Live Stream Fest 2026, causa l’entusiasmo dei giovani artisti locali. L’evento si svolge alle 17:30 presso l’Hub della Comunicazione e dell’Innovazione di Arbostella, attirando pubblico e addetti ai lavori. Questa manifestazione, giunta alla seconda edizione, mette in mostra i talenti emergenti del territorio attraverso esibizioni live e sessioni di streaming. La competizione coinvolge numerosi giovani musicisti che desiderano farsi conoscere e fare il primo passo nel mondo dello spettacolo. La serata promette spettacoli di qualità e sorprese a sorpresa.

L'evento rientra nella programmazione del Pon Metro Plus Città Intermedie e si propone come spazio di visibilità e crescita per i musicisti locali Il pubblico ha un ruolo decisivo: durante l'evento, infatti, si potrà votare il proprio artista preferito tramite la piattaforma StrawPoll (Il link sarà disponibile sulle pagine social di Musikattiva); accanto al voto del pubblico ci sarà anche una giuria di esperti del settore musicale, pronta ad ascoltare, valutare e accompagnare gli artisti in gara. Oggi si sfideranno a suon di note Serena Police, Nicholas Porto, i Caffè d'Autore e Alessia D'Angelo; i primi due classificati andranno in finale.