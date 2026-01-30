LIVE Alcaraz-Zverev 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte! Inizia la prima semifinale

Inizia la prima semifinale degli Australian Open 2026. Alcaraz e Zverev scendono in campo per la sfida che promette spettacolo. Il match parte con il tedesco al servizio, che subito accelera con un rovescio incrociato e chiude con una volee in controtempo. La tensione è alta, le prime battute sono intense e il pubblico aspetta di vedere chi prenderà il comando.

40-15 Servizio al centro per il tedesco, che accelera con il rovescio incrociato e chiude con la volee in controtempo 30-15 Prima ad uscire in slice. Larga la risposta in allungo di Alcaraz. 15-15 Vola via il dritto lungolinea di Zverev, che subito aveva tentato il cambio con il rovescio lungolinea guadagnando l'inerzia dello scambio 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio Alexander Zverev PRIMO SET 4.47 Termina il warm-up. 4.45 Carlos Alcaraz ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 4.42 Inizia il riscaldamento pre-match 4.41 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.

