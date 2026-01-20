Musica il video di Maryha debutta dopo il podio al Live Stream Fest

Il brano "Tu nun pass maje" è il frutto del premio vinto alla rassegna sulla creatività giovanile. Produzione firmata da Musikattiva nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus Il videoclip di "Tu nun pass maje" è disponibile online da oggi. Il brano porta la firma di Marialuisa Ragone, in arte Maryha, ed è il risultato concreto del secondo posto ottenuto al "Live Stream Fest 2025 – Festival della Creatività e dell’Aggregazione Giovanile", l'evento promosso a Salerno dall’APS Musikattiva nell’ambito del progetto "Hub della Creatività e della Comunicazione". Il rilascio della produzione rappresenta il compimento del percorso premiato durante il festival: grazie al piazzamento sul podio, l'artista emergente ha ottenuto la realizzazione professionale di un singolo e del relativo videoclip ufficiale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

