Saka sullo shock dell’Arsenal I Wolves commettono un errore mentre Arteta dice che i Gunners sono troppo emotivi

Bukayo Saka ha commentato lo shock dell’Arsenal dopo la rimonta dei Wolves, che hanno approfittato di un errore difensivo dei Gunners. L’attaccante britannico ha detto che la squadra di Arteta si è abbassata troppo emotivamente, permettendo agli avversari di avvicinarsi nel punteggio. Durante la partita, i Wolves sono riusciti a recuperare uno svantaggio iniziale di due gol, portando il risultato sul 2-2. Questo episodio ha suscitato molte critiche verso la gestione mentale della squadra. I tifosi attendono risposte chiare dalla squadra in vista delle prossime sfide.

2026-02-19 00:49:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Bukayo Saka ha ritenuto che l’Arsenal fosse sceso ben al di sotto dei suoi standard mentre ha subito un vantaggio di due gol pareggiando 2-2 con i Wolves. L’ultima squadra della Premier League ha strappato meritati punti alla capolista con l’autogol di Riccardo Calafiori nei tempi di recupero, dopo lo storditore di Hugo Bueno per iniziare la rimonta dopo che Bukayo Saka e Piero Hincapie hanno segnato all’inizio di ogni tempo. Il secondo pareggio consecutivo dà ulteriore slancio al Manchester City nella corsa al titolo, con gli uomini di Pep Guardiola capaci di ridurre il divario a due punti sabato battendo il Newcastle.🔗 Leggi su Justcalcio.com

