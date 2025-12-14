Mikel Arteta ammette che l’Arsenal deve migliorare nonostante la vittoria in extremis contro i Wolves

Mikel Arteta riconosce che l’Arsenal deve migliorare, nonostante la vittoria in extremis contro i Wolves. La partita, decisa da un autogol al 94’, ha evidenziato alcune lacune della squadra, che si prepara a lavorare sui propri punti deboli per consolidare i risultati futuri. Un momento di riflessione per i Gunners, ancora alla ricerca di maggiore continuità.

2025-12-14 00:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Mikel Arteta ha ammesso che la sua squadra dell’Arsenal deve essere più cinica dopo aver battuto di poco 2-1 i Wolves, ultimo club, all’Emirates grazie a un autogol al 94?. Yerson Mosquera ha diretto un cross nella propria rete pochi minuti dopo che Tolu Arokodare ha annuito in quello che i tifosi ospiti pensavano fosse un pareggio nel finale. Un autogol di Sam Johnstone su corner di Bukayo Saka aveva precedentemente dato ai Gunners il vantaggio in una serata ampiamente frustrante per la capolista della Premier League, che si era scontrata con una vivace squadra dei Wolves. Justcalcio.com

