Saione, il quartiere multietnico, si è fatto conoscere per la varietà di cucine che si trovano nei suoi ristoranti e mercati. La presenza di persone provenienti da diverse parti del mondo ha portato a un mix di sapori autentici e piatti tradizionali. Qui, le bancarelle offrono spezie, frutta esotica e specialità di vari paesi, attirando visitatori e residenti curiosi. La diversità culturale si riflette anche nella vita quotidiana del quartiere, che si anima con colori e profumi provenienti da ogni angolo del pianeta.

Saione è uno dei quartieri più multietnici della nostra città e oggi vi porteremo in un viaggio dove scopriremo sapori e cibi da tutto il mondo. Perché il cibo unisce ciò che è lontano, ci collega con altri popoli ed il nostro quartiere e la nostra scuola ne sono un grande esempio. Andiamo. Davanti alla nostra scuola c’è un fruttivendolo marocchino che vende frutta italiana e di paesi stranieri. Più avanti possiamo trovare un "gentilissimo" venditore di kebab che ti caccia tutte le volte che provi a mangiare qualsiasi cosa che non sia un kebab nel suo ristorante! Andando dritto, abbiamo un grande supermercato Coop e davanti un ristorante giapponese, rinomato per il sushi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saione, il quartiere multietnico. La mappa del mondo nel piatto

Lavori stradali nel quartiere di SaioneLa manutenzione stradale nel quartiere di Saione comporta modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare, in vigore dalle 8:30 alle 19:00.

