Camion in fiamme sulla A14 | code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro

Un mezzo pesante ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 18:30, sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto, precisamente al km 36, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. L'incendio è stato domato e il veicolo è stato messo in sicurezza, ma permangono 9. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

