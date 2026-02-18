Sabotaggi ai treni 20enne arrestato a Castel San Pietro e accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti
Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro dopo aver tentato di sabotare alcuni treni. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione di un cittadino che aveva notato pietre posizionate sui binari. Il giovane aveva cercato di bloccare i convogli, mettendo in pericolo i passeggeri e il traffico ferroviario. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato prove che collegano il suo comportamento a un tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti. Ora l’accusa è di attentato ai mezzi di trasporto.
Un 20enne originario di Imola, nel Bolognese, è stato arrestato per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Il giovane era stato segnalato accovacciato nei pressi dei binari a Castel San Pietro, lungo la tratta Ancona-Piacenza. A notarlo è stato un cittadino, che ha chiamato il 112, dopo aver visto un treno regionale fermarsi dopo aver urtato delle pietre sui binari. Il 20enne è stato bloccato dai carabinieri dopo che aveva già posizionato altre pietre sui binari. Sabotaggi ai treni, cosa è successo Pietre sui binari nel Bolognese Un 20enne arrestato a Castel San Pietro Chi è il 20enne accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti Sabotaggi ai treni, cosa è successo Tutto è partito da una telefonata ai carabinieri nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
