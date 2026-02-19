Sabotaggio dei treni Si indaga per terrorismo

Da ilgiorno.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabotaggio ai treni, avvenuto ieri sera, ha scatenato un’indagine per terrorismo. Le forze dell’ordine sospettano che l’atto sia stato pianificato per disturbare le Olimpiadi e mettere in allerta le autorità. La scoperta di alcune tracce di esplosivo sui binari ha confermato la gravità dell’evento. Nessuno è rimasto ferito, ma il gesto ha creato panico tra i cittadini e le squadre di sicurezza stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza. L’indagine prosegue per identificare i responsabili.

Non un “semplice“ incidente, ma un vero e proprio “atto dimostrativo“ contro le Olimpiadi che avrebbe potuto sfociare in una tragedia. Quindi un atto di terrorismo, così lo hanno “qualificato“ giuridicamente i pm che stanno indagando in modo congiunto alle altre procure in cui si sono verificati i sabotaggi. Per questo la Dda ha aperto un’inchiesta con le ipotesi di reato di "pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento aggravato dalla finalità di terrorismo, e associazione con finalità di terrorismo". Il caso è quello del sabotaggio ferroviario che si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio sulla linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire verso Bormio e Livigno, che attualmente sono le sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sabotaggio dei treni si indaga per terrorismo
© Ilgiorno.it - Sabotaggio dei treni Si indaga per terrorismo

Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasportiLa polizia indaga su un sabotaggio ai treni avvenuto a Bologna.

Sabotaggio treni, cavi ferroviari tranciati Bologna-Padova, Mit: "Chiederemo costo danni ai responsabili, si indaga per terrorismo"Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti

Video Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia; Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi.

Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in ItaliaDi recente la linea ferroviaria italiana è stata al centro di diversi attacchi e presunti sabotaggi. Secondo gli investigatori, alla base potrebbe esserci quella che viene definita la pista antagoni ... tg24.sky.it

sabotaggio dei treni siTreni, nuovi atti di sabotaggio, sulla linea Av Roma-Napoli e sulla Roma-FirenzeSulla linea Alta Velocità Roma - Firenze, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento ... tg.la7.it