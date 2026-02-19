Sabotaggio dei treni Si indaga per terrorismo

Un sabotaggio ai treni, avvenuto ieri sera, ha scatenato un’indagine per terrorismo. Le forze dell’ordine sospettano che l’atto sia stato pianificato per disturbare le Olimpiadi e mettere in allerta le autorità. La scoperta di alcune tracce di esplosivo sui binari ha confermato la gravità dell’evento. Nessuno è rimasto ferito, ma il gesto ha creato panico tra i cittadini e le squadre di sicurezza stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza. L’indagine prosegue per identificare i responsabili.

Non un “semplice“ incidente, ma un vero e proprio “atto dimostrativo“ contro le Olimpiadi che avrebbe potuto sfociare in una tragedia. Quindi un atto di terrorismo, così lo hanno “qualificato“ giuridicamente i pm che stanno indagando in modo congiunto alle altre procure in cui si sono verificati i sabotaggi. Per questo la Dda ha aperto un’inchiesta con le ipotesi di reato di "pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento aggravato dalla finalità di terrorismo, e associazione con finalità di terrorismo". Il caso è quello del sabotaggio ferroviario che si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio sulla linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire verso Bormio e Livigno, che attualmente sono le sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabotaggio dei treni Si indaga per terrorismo Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasportiLa polizia indaga su un sabotaggio ai treni avvenuto a Bologna. Sabotaggio treni, cavi ferroviari tranciati Bologna-Padova, Mit: "Chiederemo costo danni ai responsabili, si indaga per terrorismo"Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina. Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia; Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi. Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in ItaliaDi recente la linea ferroviaria italiana è stata al centro di diversi attacchi e presunti sabotaggi. Secondo gli investigatori, alla base potrebbe esserci quella che viene definita la pista antagoni ... tg24.sky.it Treni, nuovi atti di sabotaggio, sulla linea Av Roma-Napoli e sulla Roma-FirenzeSulla linea Alta Velocità Roma - Firenze, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento ... tg.la7.it Sabotaggio ai treni, arrestato un 20enne nel Bolognese: stava mettendo pietre sui binari facebook Sabotaggio ai treni, si muove la Dda x.com