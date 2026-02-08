Bologna sabotaggio treni | si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti

La polizia indaga su un sabotaggio ai treni avvenuto a Bologna. Gli inquirenti stanno valutando se si tratti di un atto di terrorismo o di un attentato ai trasporti. Per ora, il fascicolo è contro ignoti e sotto la guida del gruppo “Terrorismo” della Procura. La vicenda ha scosso il sistema di trasporto locale, mentre le forze dell’ordine cercano di risalire agli autori.

La Digos di Bologna ha trasmesso alla Procura una prima comunicazione relativa al danneggiamento dei cavi dell’alta velocità nel nodo ferroviario della città. I magistrati stanno ancora valutando gli atti, ma, secondo quanto riferito, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è stata assegnata al gruppo specializzato “Terrorismo” della Procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi, con il procuratore capo Paolo Guido indicato come primo coassegnatario del procedimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Sabotaggio ai treni dell’Alta velocità a Bologna: cavi incendiati e tranciati lungo la linea Bologna-Venezia.

La circolazione dei treni a Bologna è andata in tilt questa mattina.

