Sabotaggio treni cavi ferroviari tranciati Bologna-Padova Mit | Chiederemo costo danni ai responsabili si indaga per terrorismo

Questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Padova sono stati tranciati alcuni cavi, causando gravi disagi ai viaggiatori nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili, che potrebbero aver usato dispositivi incendiari. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere e cerca di capire se si tratta di un atto di sabotaggio con finalità terroristiche. La società ferroviaria prepara una richiesta di risarcimento danni e si aspetta aggiornamenti nelle prossime ore.

Continuano le indagini per individuare i colpevoli dei danni: al vaglio dispositivi incendiari e immagini telecamere Dei cavi ferroviari sono stati tranciati sulla Bologna-Padova, creando così molteplici disagi alla circolazione nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina. La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario. Un ordigno è stato trovato vicino alla stazione di Bologna, causando l'intervento delle forze dell'ordine. Proseguono le indagini della Digos sui danneggiamenti alla rete ferroviaria avvenuti ieri mattina (sabato 7 febbraio) a Castel Maggiore, nel Bolognese, che hanno interessato i cavi dell'Alta Velocità. Doppio attacco alle ferrovie, doppio sabotaggio proprio nei giorni delle Olimpiadi. Un incendio doloso, attorno alle 5 del mattino, ha danneggiato un pozzetto di una cabina. Allarme sicurezza sulle ferrovie italiane all'inizio delle Olimpiadi. Ordigno rudimentale, cavi tranciati e una cabina elettrica incendiata: tre azioni mirate hanno colpito linee chiave tra Bologna, Padova, Ancona e Pesaro, causando disagi alla circolazione.

