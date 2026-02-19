Sabotaggi treni indaga Procura di Roma

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta dopo i sabotaggi ai treni sulla linea Roma-Firenze, avvenuti sabato scorso. La causa sembra essere legata a un’azione di tipo terroristico, secondo gli investigatori. Gli atti vandalici hanno causato disagi ai pendolari e interruzioni nel traffico ferroviario. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni. La polizia ha già fermato alcuni sospetti e sta cercando di capire se ci siano collegamenti con altre minacce simili.

13.15 Ipotesi "terrorismo". Aperta a Roma una inchiesta sui sabotaggi di sabato sulla linea ferroviaria Roma-Firenze. L'episodio segue quelli della settimana scorsa a Bologna e Pesaro, nel primo giorno delle Olimpiadi invernali. Dopo l'arrivo dell'incartamento Polfer e Digos della Questura di Roma,la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Coordina il procuratore capo Lo Voi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche l'associazione con finalità di terrorismo e l'attentato alla sicurezza dei trasporti.