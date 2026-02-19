La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo i sabotaggi ai treni tra Roma e Firenze, causati da atti di vandalismo sabato scorso. Le autorità sospettano che si tratti di un tentativo di disturbare il servizio ferroviario e di minacciare la sicurezza dei passeggeri. La polizia ferroviaria e la Digos hanno raccolto prove che indicano possibili collegamenti con movimenti estremisti. Gli investigatori stanno analizzando i video delle telecamere e ascoltando testimoni per capire se ci siano responsabilità più ampie. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Sui recenti sabotaggi ai treni, la Procura di Roma, dopo aver ricevuto l’informativa della polizia ferroviaria e della Digos sui danneggiamenti che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze, ha aperto un fascicolo d’inchiesta con le ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo, per i sabotaggi avvenuti lungo la direttrice dell’Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni. Le indagini, secondo quanto apprende LaPresse, dovranno ricostruire nel dettaglio dinamica, modalità e responsabilità delle manomissioni che hanno messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, con ritardi hanno raggiunto anche i 140 minuti, coinvolgendo sia i convogli dell’Alta Velocità sia i treni regionali, deviati sulla linea convenzionale con inevitabile aumento dei tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sabotaggi ai treni, la procura di Roma apre un fascicolo con l’ipotesi di terrorismo

Treni, sabotaggi sulla linea Firenze-Roma: Procura apre l’inchiesta. Ipotesi di reato: atti di terrorismoLa Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo i sabotaggi sui treni tra Firenze e Roma, avvenuti sabato scorso.

Crans-Montana, la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo e incendioLa Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio colposo e incendio in relazione all’incendio di Crans-Montana, che ha provocato la morte di 40 persone, tra cui sei italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.