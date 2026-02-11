Ferrovie Lega | Inquientanti i sabotaggi ai treni Ricordano eversione Digos e Polfer indaghino

La Lega torna a chiedere attenzione sui sabotaggi ai treni in Italia. Questa volta, i ladri hanno danneggiato nuovamente i convogli, facendo preoccupare chi viaggia ogni giorno. Le forze dell’ordine indagano per capire chi c’è dietro a questi atti, che vengono paragonati a vere e proprie azioni di eversione. La situazione resta tesa e preoccupante.

La Lega attacca sul nuovo caso di sabotaggio ai treni. "Ancora un altro caso di sabotaggio ai danni delle ferrovie italiane. Questa volta a Bologna, dove è in corso un'indagine della Polfer per fatti accaduti domenica notte lungo la linea in cui transitano treni merci", afferma la senatrice della Lega Elena Murelli. "Il sabotaggio notturno sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, con sette cavi di una centralina dati alle fiamme con una molotov lungo la tratta che porta a Bormio e Livigno, è un atto gravissimo e vigliacco, diretto, tra l'altro, contro un'infrastruttura strategica per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

