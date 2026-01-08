Crans-Montana la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo e incendio

La Procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio colposo e incendio in relazione all’incendio di Crans-Montana, che ha provocato la morte di 40 persone, tra cui sei italiane. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità. Restano in corso le verifiche delle autorità competenti per fare luce su quanto accaduto.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all' incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. Stesso mossa l'ha attuata anche il Belgio, che ha delle vittime nel rogo. Domani saranno interrogati dai procuratori svizzeri i coniugi Moretti, gestori e proprietari del teatro della strage. Al momento la coppia è l'unica indagata per omicidio plurimo, lesioni personali e incendio colposo. Domani si terrà invece una commemorazione in ricordo delle vittime a Martigny, in Svizzera, in cui saranno presenti diversi leader europei tra cui il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

