Frascati Sabato 7 Febbraio alle ore 17,30 presso l’Associazione Casa di Pia 2.0 proiezione di un docufilm dedicato al Carnevale storico della città

Sabato pomeriggio a Frascati si svolge una proiezione speciale. Alle 17,30, presso l’associazione “Casa di Pia 2.0”, il Centro Studi e Documentazioni Storiche presenta un docufilm dedicato al Carnevale storico della città. La serata vuole far scoprire ai cittadini le tradizioni più antiche e rivivere i momenti più belli delle celebrazioni del passato.

