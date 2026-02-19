ryan garcia minimizza la minaccia di barrios prima del match per il titolo

Ryan Garcia minimizza la minaccia di Mario Barrios prima del loro incontro per il titolo WBC dei welter. Il pugile americano afferma che Barrios non rappresenta un ostacolo insormontabile e punta alla vittoria senza troppi timori. Garcia si concentra sulla sua preparazione e sulle sue capacità, sottolineando di aver studiato attentamente l’avversario. I due si sfideranno domani in un match molto atteso, con i fan che aspettano di vedere se il suo ottimismo si tradurrà in risultato. La sfida si terrà al MGM Grand di Las Vegas.

Nell’imminenza del match valido per il titolo WBC dei welter, Ryan Garcia esprime una lettura della sfida centrata sulla concretezza, ritenendo Mario Barrios un avversario che non propone soluzioni nuove. La gestione della pressione e del ritmo rimane al centro della preparazione, mentre l’attenzione si sposta su Shakur Stevenson, visto dall’atleta come la vera minaccia da affrontare in prospettiva più ampia. Alla domanda se Barrios possa introdurre una sfida inedita, Garcia risponde con una sola parola: «Assolutamente no». L’atteggiamento riflette la percezione di una gara in cui l’avversario è considerato un ostacolo di stile piuttosto che un elemento in grado di modificare l’esito dell’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

