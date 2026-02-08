Ryan Garcia e la sfida del peso prima del match contro Barrios

Ryan Garcia ha deciso di salire di peso e sfidare Barrios nel mondo del welterweight. La mossa sorprende molti, perché il pugile punta a conquistare una cintura mondiale in questa nuova categoria. La sfida è già calda, e ora tutti gli occhi sono puntati su di lui e sul suo avversario.

Il passaggio di ryan garcia al welterweight apre una nuova fase della sua carriera, puntando a una cintura mondiale contro mario barrios. Il focus della preparazione è centrato sul taglio di peso, sull'energia residua e sulla capacità di reggere i ritmi tipici della categoria, dove Barrios è un avversario esperto e stabilizzato ai massimi livelli. Garcia appare più robusto rispetto a periodi precedenti, e l'attenzione è rivolta a come il passaggio a 147 libbre inciderà sull'esplosività e sulla resistenza. Non è solo una questione di bilanciare il peso: conta anche quanta energia potrebbe rimanere nelle fasi finali di pesatura; se Garcia entra sul ring spremuto, Barrios saprà capitalizzare la situazione.

