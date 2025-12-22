Guerra in profondità in Crimea | i droni ucraini colpiscono aerei radar e logistica russa
La campagna di interdizione condotta dall’unità speciale “Prymary” dell’intelligence ucraina ha registrato, nelle ultime settimane, una serie di strike mirati su obiettivi chiave in Crimea. Gli attacchi con UAV a lungo raggio hanno interessato infrastrutture critiche per le operazioni russe, con effetti concreti sul controllo dello spazio aereo e sulla logistica delle forze schierate sulla penisola. La costanza e la precisione di queste operazioni confermano l’efficacia crescente della dottrina ucraina nell’impiego dei droni per operazioni in profondità. Cosa sappiamo. Dall’analisi emerge che, tra gli obiettivi colpiti, il Su-24 è stato quello di maggiore rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
