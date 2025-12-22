La campagna di interdizione condotta dall’unità speciale “Prymary” dell’intelligence ucraina ha registrato, nelle ultime settimane, una serie di strike mirati su obiettivi chiave in Crimea. Gli attacchi con UAV a lungo raggio hanno interessato infrastrutture critiche per le operazioni russe, con effetti concreti sul controllo dello spazio aereo e sulla logistica delle forze schierate sulla penisola. La costanza e la precisione di queste operazioni confermano l’efficacia crescente della dottrina ucraina nell’impiego dei droni per operazioni in profondità. Cosa sappiamo. Dall’analisi emerge che, tra gli obiettivi colpiti, il Su-24 è stato quello di maggiore rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra in profondità in Crimea: i droni ucraini colpiscono aerei, radar e logistica russa

Leggi anche: Droni ucraini colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio

Leggi anche: Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra in profondità in Crimea: i droni ucraini colpiscono aerei, radar e logistica russa - Gli attacchi dell’unità Prymary colpiscono aviazione, radar e rifornimenti russi in Crimea, riducendo sorveglianza e capacità operative di Mosca. msn.com