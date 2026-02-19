Russia alle Paralimpiadi Ira di Kiev | uno scandalo | Diserteremo l’apertura

La Russia partecipa alle Paralimpiadi, ma Kiev insorge: considera questa decisione uno scandalo. Secondo le autorità ucraine, permettere agli atleti russi, accusati di crimini gravi, di gareggiare con le bandiere nazionali è inaccettabile. La tensione aumenta, e il governo ucraino annuncia che diserterà l’inaugurazione delle competizioni. La questione divide l’opinione pubblica e mette in discussione le regole di ammissione alle competizioni internazionali. La disputa si fa sempre più accesa a pochi giorni dall’inizio dei giochi.

"Consentire agli assassini e ai loro complici di competere alle Paralimpiadi sotto le bandiere nazionali è scandaloso". Kiev non ci sta e contesta aspramente, con le parole del ministro dello Sport, Matviy Bidny, la decisione di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con le proprie bandiere alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, a seguito della revoca del divieto scattato dopo l’invasione del febbraio 2022. Una decisione, quella della revoca, presa dal Comitato paralimpico internazionale nel settembre dello scorso anno a Seul, in Corea del Sud. Ma nonostante questo è arrivata anche una presa di posizione netta del governo italiano, firmata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e da quello di Sport e Giovani, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi con inni e bandiere, Kiev grida allo scandaloLa decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi ha provocato proteste a Kiev.

Bandiere russe alle Paralimpiadi, ira di KievLe autorità ucraine hanno deciso di boicottare i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026, protestando contro la presenza di bandiere russe durante le cerimonie.

