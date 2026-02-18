Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi con inni e bandiere Kiev grida allo scandalo

La decisione di far partecipare atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi ha provocato proteste a Kiev. La Russia e la Bielorussia potranno entrare con le bandiere e gli inni nazionali, dopo che il Comitato Paralimpico internazionale ha revocato il divieto. La mossa ha suscitato reazioni forti, soprattutto tra chi teme che questa scelta possa influenzare l’andamento delle competizioni.

Il Comitato paralimpico internazionale consente agli atleti di gareggiare con i colori nazionali e non più come neutrali. Le proteste dell'Ucraina cadono nel vuoto, segno di un possibile cambio di passo nello sport Cade il veto sulla presenza di atleti russi e bielorussi nelle competizioni internazionali con le insegne dei propri Paesi. O almeno, cade in parte: sono stati ammessi ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina (6-15 marzo). Significa che prenderanno parte con inno, bandiera, divise ufficiali, con i colori nazionali e acronimo "Rus" e "Blr".🔗 Leggi su Today.it

