Olimpiadi alla cerimonia d' apertura non ci sarà Trump Delegazione Usa con Vance e Rubio

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump. La delegazione degli Stati Uniti sarà rappresentata da altri esponenti, tra cui Vance e Rubio. La manifestazione segna l'inizio di un evento sportivo di grande rilevanza internazionale, con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Non ci sarà Donald Trump alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, che si svolgerà allo stadio di San Siro, a Milano, il 6 febbraio. Lo si evince dall'annuncio della Casa Bianca in merito alla delegazione presidenziale statunitense che si recherà a Milano. La delegazione sarà guidata infatti dal vice presidente James David Vance e dalla moglie, Usha Vance. Nella lista sono presenti tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio e l'ambasciatore Usa a Roma, Tilman Fertitta.

Milano-Cortina, Balich presenta cerimonia apertura: "Sarà ritorno alle origini" - è intervenuto a 'Sky Sport', illustrando quali saranno le linee guida dell'evento che si terrà il pross ... sport.sky.it

Con Margherita Porro Chiari c’è per Milano-Cortina 2026! In attesa della cerimonia ufficiale di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 in calendario il 6 febbraio, la Fiamma Olimpica sabato 17 gennaio è entrata alle 15:28 nel territorio bre - facebook.com facebook

#R101News: anche #AndreaBocelli alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di #MilanoCortina x.com

