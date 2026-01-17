Strattona e ruba il portafoglio a una donna a Milano | rapinatore bloccato dai passanti un complice in fuga

A Milano, il 17 gennaio 2026, un uomo ha strattonato e rubato il portafoglio a una donna. I passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccare il rapinatore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un suo complice è riuscito a fuggire. L’episodio si è verificato durante il giorno, sul marciapiede nel centro della città, evidenziando l’importanza della vigilanza collettiva in situazioni di emergenza.

Milano, 17 gennaio 2026 – Hanno aggredito di giorno sul marciapiede un’anziana e i passanti sono intervenuti bloccando uno dei due aggressori fino all'arrivo della Polizia. E' accaduto ieri mattina, venerdì 16 gennaio, i n via Palmanova, nella periferia nord di Milano, ed è stato riferito oggi dalla Questura. L’aggressione e la rapina. Stando alla ricostruzione dei fatti, due malviventi avrebbero strattonato una 75enne per prendendole il portafogli, che stava mettendo nella borsa. E avrebbero cercato di allontanarsi velocemente. L’intervento dei passanti. Ma quando la donna è caduta a terra si è messa ad urlare e i passanti sono stati subito richiamati dalle sue grida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

