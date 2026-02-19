Rozzano il ministro Bernini dà il via a un murale su un palazzo Aler e a otto progetti di rigenerazione urbana

Rozzano (Milano), 19 febbraio 2026 – Alzare lo sguardo, andare oltre, immaginare nuove prospettive di crescita per la comunità. È questo il significato di un murale - che sarà realizzato dall' Accademia di Belle Arti, su un palazzo di proprietà dell'Aler a Rozzano, nel Milanese - che richiamerà idealmente l'osservatorio astronomico della città e ne riprenderà il significato. L'avvio dei lavori è avvenuto in occasione dell'incontro tra il ministro Anna Maria Bernini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, durante il quale sono stati presentati otto progetti promossi da istituzioni universitarie, Afam ed enti del Terzo Settore nell'ambito del Piano straordinario per le aree urbane ad alta vulnerabilità sociale.