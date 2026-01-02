Rigenerazione urbana di San Siro Per i giovani 44 alloggi dell’Aler

La rigenerazione urbana di San Siro prevede la ristrutturazione di 44 alloggi Aler in via Ricciarelli, destinati ai giovani. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Comune e nell’ambito del Protocollo del 2021, mira a innovare la gestione degli alloggi. Questa iniziativa fa parte del Programma Pinqua, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare e promuovere un rinnovamento sostenibile del quartiere.

È un modello gestionale innovativo quello che sarà sperimentato per i 44 alloggi di proprietà di Aler, in via Ricciarelli, che il Comune si è impegnato a ristrutturare nell’ambito dell’addendum al Protocollo di intesa del 2021 in attuazione degli interventi previsti dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare ( Pinqua ) volto alla rigenerazione del quartiere San Siro. Gli alloggi sono stati concessi da Aler al Comune in comodato d’uso gratuito, per la durata di 25 anni, affinché vengano riqualificati e destinati a giovani lavoratori, studenti o famiglie con ISEE tra i 10mila e i 40mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

