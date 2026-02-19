Rosa Camuna al team di Crans-Montana | in prima linea anche l’elisoccorso di Como
La Rosa Camuna al team di Crans-Montana nasce dalla richiesta di aiuto di un escursionista ferito in Svizzera. Il pronto intervento dell’elisoccorso di Como e dei soccorritori lombardi ha permesso di salvare una vita difficile da recuperare. Il premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, spesso invisibili. La consegna ufficiale si terrà nel prossimo mese, ma il gesto simbolico sottolinea l’efficacia di una squadra che si è messa in prima linea in condizioni estreme.
Premiati Areu, Niguarda e Policlinico per la gestione dei 12 feriti trasferiti in Lombardia dopo la tragedia: decisivo il ponte aereo con l’elisoccorso di Como Un riconoscimento simbolico ma dal peso concreto: il Premio Rosa Camuna 2026 è stato assegnato al team sanitario lombardo intervenuto dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. A consegnarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha parlato di “una risposta esemplare per rapidità e coordinamento” davanti a un’emergenza complessa e straordinaria. Decisiva la macchina dell’emergenza regionale. AREU ha attivato la Centrale Operativa Maxiemergenze già nella mattinata dell’1 gennaio, coordinando un ponte aereo sanitario internazionale verso il Centro Grandi Ustionati del Niguarda.🔗 Leggi su Quicomo.it
Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans MontanaIl team di medici e soccorritori di Niguarda ha ricevuto la Rosa Camuna perché ha prestato soccorso ai feriti di Crans-Montana, salvando vite in condizioni difficili.
Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "Il premio Rosa Camuna è stato assegnato al personale che ha soccorso i feriti dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crans-Montana, Premio Rosa Camuna 2026 a professionisti intervenuti; Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans Montana; Tragedia di Crans-Montana, Fontana: giovedì il Premio Rosa Camuna al team di professionisti lombardi; Premio Rosa Camuna al team di medici lombardi intervenuti dopo la tragedia di Crans-Montana.
Rosa Camuna al team di Crans-Montana: in prima linea anche l’elisoccorso di ComoPremiati Areu, Niguarda e Policlinico per la gestione dei 12 feriti trasferiti in Lombardia dopo la tragedia: decisivo il ponte aereo con l’elisoccorso di Como ... quicomo.it
Regione Lombardia, Premio Rosa Camuna 2026 al team sanitario per l’emergenza di Crans-MontanaIl presidente Attilio Fontana ha premiato i professionisti di Niguarda, Policlinico e AREU per la gestione coordinata dei 12 feriti trasferiti in Lombardia dopo la tragedia ... varesenews.it
Lombardia premia con Rosa Camuna operatori sanitari in tragedia di Crans. Fontana, una medaglia d'oro a un sistema che ha reagito con prontezza #ANSA x.com
Agtw. . Crans Montana, al team del Niguarda il premio Rosa Camuna 2026 facebook