Rosa Camuna al team di Crans-Montana | in prima linea anche l’elisoccorso di Como

La Rosa Camuna al team di Crans-Montana nasce dalla richiesta di aiuto di un escursionista ferito in Svizzera. Il pronto intervento dell’elisoccorso di Como e dei soccorritori lombardi ha permesso di salvare una vita difficile da recuperare. Il premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, spesso invisibili. La consegna ufficiale si terrà nel prossimo mese, ma il gesto simbolico sottolinea l’efficacia di una squadra che si è messa in prima linea in condizioni estreme.

Premiati Areu, Niguarda e Policlinico per la gestione dei 12 feriti trasferiti in Lombardia dopo la tragedia: decisivo il ponte aereo con l’elisoccorso di Como Un riconoscimento simbolico ma dal peso concreto: il Premio Rosa Camuna 2026 è stato assegnato al team sanitario lombardo intervenuto dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera. A consegnarlo è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha parlato di “una risposta esemplare per rapidità e coordinamento” davanti a un’emergenza complessa e straordinaria. Decisiva la macchina dell’emergenza regionale. AREU ha attivato la Centrale Operativa Maxiemergenze già nella mattinata dell’1 gennaio, coordinando un ponte aereo sanitario internazionale verso il Centro Grandi Ustionati del Niguarda.🔗 Leggi su Quicomo.it

Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans MontanaIl team di medici e soccorritori di Niguarda ha ricevuto la Rosa Camuna perché ha prestato soccorso ai feriti di Crans-Montana, salvando vite in condizioni difficili.

Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "Il premio Rosa Camuna è stato assegnato al personale che ha soccorso i feriti dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

