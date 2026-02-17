Niguarda | Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans Montana

Il team di medici e soccorritori di Niguarda ha ricevuto la Rosa Camuna perché ha prestato soccorso ai feriti di Crans-Montana, salvando vite in condizioni difficili. La decisione arriva dopo che i professionisti sono tornati in Lombardia, portando con sé storie di interventi tempestivi e di grande dedizione. La Giunta regionale ha deciso di premiare il loro lavoro con la massima onorificenza, riconoscendo l’impegno dimostrato in una situazione di emergenza.

Milano, 17 febbraio 2026 – Un riconoscimento alla competenza, all’impegno e al rigore. Il presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso di conferire il ‘Premio Rosa Camuna 2026’, massima onorificenza riservata dal Pirellone, al team dei professionisti della Lombardia intervenuti a seguito della tragedia di Crans-Montana. La consegna avverrà giovedì 19 febbraio, alle ore 14, a Milano, nella Media Lounge di piazza Città di Lombardia. Le ragioni. “Un’iniziativa – spiega Attilio Fontana – che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia del 29 maggio, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, e che fa seguito alle notizie, comunicate nei giorni scorsi, del trasferimento dalla terapia intensiva ai reparti specializzati, di tutti i feriti rimasti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niguarda: Rosa Camuna al team che ha curato i feriti di Crans Montana Crans-Montana, Terzi (Niguarda): "Team partito dall’Italia in supporto di feriti e parenti" Un team multidisciplinare è stato inviato da Niguarda a Crans-Montana per prestare supporto a feriti e familiari. Giorgia Meloni ha visitato i feriti di Crans Montana al Niguarda Giorgia Meloni ha visitato i feriti dell’incidente di Crans-Montana presso l’ospedale Niguarda di Milano, prima di partire per Parigi, dove ha partecipato al vertice della coalizione dei “Volenterosi”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Rosa camuna al chirurgo Baruffaldi che opera i ragazziGiulio Gallera, ex assessore al Welfare, conosce bene il valore della sanità lombarda oggi in prima linea nella cura dei feriti a Crans-Montana: Un sistema composto innanzitutto da grandi ... ilgiornale.it ...Lombardia...In Passerella... Parco della Rosa Camuna facebook