Lascia l' auto aperta e con le chiavi inserite per qualche secondo al suo ritorno è sparita

Lasciare l’auto aperta con le chiavi inserite può sembrare un gesto rapido e innocuo, ma i rischi sono dietro l’angolo. Un momento di distrazione può trasformarsi in una perdita improvvisa, come nel caso di questo rientro serale: lo sportello aperto e le chiavi ancora nel quadro, e quando si torna, l’auto è sparita. Una scelta da evitare per proteggere ciò che ci appartiene.

Il rientro in tarda serata a casa, l’auto lasciata nel piazzale sotto l’abitazione con lo sportello aperto e le chiavi inserite nel quadro; l’idea era quella di ripartire immediatamente, questione di pochi secondi. Pochi secondi, però, più che sufficienti a un malvivente per far sparire il mezzo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Kate middleton sorprende al suo ritorno in pubblico e lascia tutti a bocca aperta Leggi anche: Trova un’auto aperta, dentro anche le chiavi: la ruba in via Scrima ma viene intercettato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ruba la macchina durante la sosta e scappa: ladro fermato al bar; Auto svaligiate nei parcheggi con il jammer: il disturbatore di frequenza impedisce ai proprietari di bloccare le portiere; Dal 15 dicembre parte CTGO nuovo servizio di car sharing. Lascia l'auto con le chiavi sotto casa ma gliela rubano: il ladro trovato al bar - Il proprietario dell'auto era rientrato a tarda sera con l'intenzione di ripartire a breve. rainews.it

Cesena, lascia le chiavi in auto che prima viene rubata poi finisce alluvionata - Sembra la trama di una commedia all’italiana un po’ surreale, ma è invece un caso finito, con tutti gli onori della sventura, nelle aule del ... corriereromagna.it

Lascia la figlia dentro l’auto: sale un ladro e se la porta via - Giudizi su un padre che lascia la sua auto temporaneamente abbandonata, aperta, con le chiavi infilate nel cruscotto e la figlia di 4 anni all interno praticamente abbandonata a se stessa, non ... ilgiornale.it

Dopo 28 anni di carriera in azienda, Gorden Wagener lascia Mercedes-Benz per fare posto ad Bastian Baudy il 31 gennaio prossimo. https://auto.everyeye.it/notizie/mercedes-era-capo-design-addio-28-anni-848919.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.