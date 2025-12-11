Catania ruba i fari da un’auto in sosta | 58enne denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver rubato fari da un’auto in sosta a Catania. L’episodio ha portato all’avvio di indagini e all’identificazione del presunto responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni.

La denuncia e l'avvio delle indagini. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il presunto furto di componenti da un'auto in sosta. Resta naturalmente valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini sono partite dopo la segnalazione della vittima agli agenti del Commissariato Nesima, che ha raccontato di aver lasciato la propria vettura in un'officina di viale Mario Rapisardi per una riparazione. Tornando in zona qualche giorno dopo, l'uomo ha notato la sua auto parcheggiata in strada e, poco distante, un individuo che si allontanava con atteggiamento sospetto a bordo di un altro veicolo.