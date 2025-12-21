milano addetto alla sicurezza del carrefour accoltellato da un ragazzo

Milano, 21 dicembre 2025 – Gli agenti della Questura stanno indagando sull'a ccoltellamento, subito da un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour di via Torino, in centro a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, nel pomeriggio di oggi domenica 21 dicembre un ventenne italiano ha scagliato una bottiglia contro l'addetto, da qui ne è nata una colluttazione che si è con la coltellata all'addome. L'uomo è ricoverato al Niguarda ma fortunatamente non è grave. La posizione dell'aggressore, che ha rimediato una ferita a una mano, è al vaglio dei poliziotti. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

