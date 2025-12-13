Furto con destrezza sul treno arrestato 33enne e recuperata la refurtiva

Un 33enne è stato arrestato per un furto con destrezza avvenuto su un treno alla stazione di Verona Porta Nuova. Durante i controlli di sicurezza, è stata recuperata anche la refurtiva. L'azione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati ferroviari, volto a garantire maggiore sicurezza per i pendolari e i viaggiatori.

Continuano senza sosta i controlli di sicurezza presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Proprio grazie all'intensificazione delle attività di vigilanza, nei giorni scorsi gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un cittadino straniero di 33 anni, colto nella flagranza. Veronasera.it Furti in treno, quali sono le tecniche dei ladri: così eviti di essere derubato - Occhio quando si viaggia in treno, i criminali hanno messo a punto tutta una serie di stratagemmi per derubare le loro vittime: ecco a cosa fare attenzione ... msn.com

