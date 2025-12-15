Scappa dopo un incidente uomo si aggrappa all' auto e viene trascinato per 100 metri sull' asfalto

Un incidente senza conseguenze gravi si trasforma in un episodio incredibile nel cuore di Milano. Dopo un tamponamento senza feriti, un uomo scappa dall’auto, aggrappandosi a essa, e viene trascinato per circa 100 metri sull’asfalto. L’episodio evidenzia come situazioni apparentemente semplici possano assumere sviluppi inaspettati e pericolosi.

Un banale incidente per le vie di Milano, un tamponamento senza feriti, che richiedeva soltanto di completare l'iter della constatazione amichevole. Una situazione all'apparenza tranquilla, degenerata nel giro di pochi minuti, quando uno dei due automobilisti ha tentato la fuga per evitare di.

