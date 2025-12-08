Incidente spaventoso in Italia coinvolte 6 auto! Gasolio sull’asfalto strada chiusa e traffico in tilt

Un improvviso e violento incidente stradale ha interrotto la quiete mattutina dell’8 dicembre 2025. Pochi minuti prima delle otto, la strada è stata teatro di una collisione frontale che ha innescato una reazione a catena, coinvolgendo altre 5 automobili e generando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Il tratto interessato, situato in prossimità della stazione di servizio Esso, è stato immediatamente chiuso alla circolazione, causando pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Incidente a catena: 6 veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

incidente spaventoso in italia coinvolte 6 auto gasolio sull8217asfalto strada chiusa e traffico in tilt

© Tvzap.it - Incidente spaventoso in Italia, coinvolte 6 auto! Gasolio sull’asfalto, strada chiusa e traffico in tilt

