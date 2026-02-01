Questa notte i Carabinieri di Tivoli hanno intensificato i controlli nell’area di Ponte di Nona a Roma. Durante l’operazione, sono stati arrestati tre uomini, due sono stati denunciati e sono stati sequestrati diversi grammi di droga. L’attività si è svolta con il supporto dei paracadutisti del 1 Reggimento “Tuscania”, per mettere fine a qualche attività illecita nella zona.

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con il supporto dei Carabinieri del 1 Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, hanno condotto un’importante attività di controllo straordinario del territorio nell’area est della Capitale. In particolare, l’attenzione si è focalizzata nel quartiere di Ponte di Nona, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Arresti e Sequestri di Sostanze Stupefacenti. Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno arrestato due giovani, di 17 e 24 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Ponte di Nona, 3 arresti, 2 denunce e numerosi sequestri di droga

Approfondimenti su Ponte di Nona

A Roma, sono stati effettuati controlli nelle zone di Primavalle, Ponte di Nona, Collatino, Monti Lepini e Tivoli, che hanno portato all’arresto di sette persone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ponte di Nona

Argomenti discussi: Roma, esercito vicino al Colosseo per l’operazione Strade Sicure; Da Colosseo a Termini, l'assedio di carabinieri ed esercito dopo aggressioni e risse; Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S): 'No al decreto che annacqua i controlli'; CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI DELLA MOVIDA. A PRATI, MAZZINI, FLAMINIO E PONTE MILVIO TRE ARRESTI, DUE DENUNCE E UN SOGGETTO SEGNALATO PER USO DI DROGA.

Roma, il comando dei vigili nega il salvataggio da un suicidio. Ma la relazione degli agenti lo smentisce: Evitato evento potenzialmente tragicoDal documento emerge il timore di un gesto estremo. Scena che aveva fatto temere il peggio Quello di questa mattina sul ponte Spizzichino a Roma, è stato un intervento che, per modalità e tempestiv ... adnkronos.com

Roma, doppio blitz anti baracche-rifiuti a Ponte Salario e a ridosso della tangenziale EstRoma, la Polizia Locale di Roma Capitale, con gli agenti del II Gruppo Parioli, ha messo in campo un’azione doppia e mirata per riportare ordine in due snodi strategici del quadrante nord-est: Ponte S ... msn.com

Extra Tv. . ROMA: CONTROLLI IN CITTÀ, 5 ARRESTI E 11 DENUNCIATI - facebook.com facebook

Corriere dello Sport: " #Roma, #Dybala farà dei controlli: cosa filtra sulle sue condizioni" x.com