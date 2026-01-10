PAGELLE E TABELLINO ROMA-SASSUOLO 2-0 | Koné ci prende gusto Tsimikas tira un sospiro di sollievo

Nel match valido per la 20ª giornata di Serie A, Roma e Sassuolo si sono affrontate all’Olimpico, con i giallorossi che hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Koné e Tsimikas. Di seguito, i voti e il tabellino che riassumono l’andamento della partita, offrendo un’analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli giocatori e degli aspetti più significativi dell’incontro.

Voti e giudizi del match dell'Olimpico valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Manu Koné (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 7 Ghilardi 6,5 Mancini 6,5. Dall'87' Ziolkowski Hermoso 6,5 Celik 6,5. Dall'87' Rensch sv Pisilli 6,5 Koné 7 Tsimikas 5. Dal 61? Wesley 6,5 Soulé 7. Dall'87' Romano sv Dybala 6,5 Ferguson 5,5. Dal 39? El Shaarawy 5,5 Allenatore: Gasperini 7 Sassuolo. Muric 6 Walukiewicz 5,5 Idzes 5 Muharemovic 5,5 Doig 5,5 Lipani 5,5. Dal 72? Vranckx 5,5 Matic 5,5 Koné 6. Dall'82' Iannoni sv Fadera 6. Dal 72? Cheddira 5,5 Pinamonti 5. Dall'82' Moro sv Laurienté 6.

Le pagelle di Roma-Sassuolo 2-0: neroverdi che resistono per 70 minuti ma non basta - Arijanet MURIC 5: buoni interventi su Dybala ed El Shaarawy tengono in piedi la squadra. canalesassuolo.it

Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Soulè brilla con gol e assist (7,5), Ferguson mai incisivo (5). Koné domina nella ripresa (7,5) - Un secondo tempo sontuoso della Roma che si prende il secondo posto momentaneo (a pari punti con il Milan) e annichilisce il Sassuolo. leggo.it

