Altro che assenza della destra Il Manifesto distratto | Gioventù nazionale era in piazza per l’Iran a Roma

Recenti manifestazioni in Iran hanno attirato l’attenzione dei media e delle piazze italiane. Tra queste, Gioventù Nazionale è stata presente a Roma, esprimendo solidarietà e partecipazione alle proteste contro il regime islamista. Questa mobilitazione testimonia l’interesse e l’impegno di alcune realtà politiche italiane nei confronti degli eventi in Iran, che continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica e dei dibattiti internazionali.

Le rivolte in Iran contro il regime islamista hanno dominato i quotidiani per settimane, mobilitando le piazze anche in Italia. Venerdì 16 gennaio, come tanti altri movimenti politici, sono scesi in piazza anche i militanti di Gioventù nazionale, per dimostrare solidarietà ai cittadini oppressi e uccisi dal regime degli ayatollah. Eppure Il Manifesto ha titolato uno dei suoi articoli in modo errato: «Manifestate. Ma ieri in piazza la destra non c’era», riportando la notizia del corteo del centrosinistra al Campidoglio assieme ad Amnesty international. A quanto pare, i redattori del giornale d’area comunista non hanno monitorato bene le iniziative delle altre sigle, finendo per scrivere un articolo incompleto e non veritiero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che assenza della destra, Il Manifesto “distratto”: Gioventù nazionale era in piazza per l’Iran a Roma Leggi anche: Gioventù nazionale Ferrara scende in piazza a Portomaggiore: “Stop all’islamizzazione prima che sia troppo tardi” (video) Leggi anche: "Era un commando di 20 persone con coltelli". Quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. «Manifestate». Ma ieri in piazza la destra non s’è vista; La destra che pedala: Venezi in fuga da Venezia; Travaglio contro Bocchino: “C'è un vocio insopportabile, manifestate voi per l'Iran invece di accusare gli altri”. Zaia scuote la Lega con il suo manifesto: destra liberale che pensi ai giovani - L’esponente leghista sul Foglio: «Autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, libertà sui temi etici e integrazione sono i “punti cardine” su cui il centrodestra deve dimostrare di essere una forz ... msn.com

