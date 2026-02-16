Adele avvistata a Roma per il nuovo film di Tom Ford

Adele è stata vista a Roma mentre partecipava alle riprese del nuovo film di Tom Ford, intitolato Cry to Heaven. La cantante britannica ha attirato l’attenzione dei passanti mentre si aggirava nel quartiere di Trastevere, vestita casual e con un sorriso sul volto. La produzione si svolge in diversi angoli della città, tra vicoli pittoreschi e piazze affollate.

La star britannica Adele fotografata nel centro della Capitale durante le riprese di Cry to Heaven Roma domina ancora. Roma domina ancora la scena del cinema internazionale. La cantante Adele è apparsa tra le strade del centro storico. Questo avvistamento conferma le voci sul suo ruolo nel prossimo film di Tom Ford. Molti testimoni hanno visto l'artista all'uscita del ristorante Il Bolognese, luogo iconico per l'élite romana. Per sconfiggere il freddo di metà febbraio, la popstar ha indossato una sciarpa Burberry avvolta sul capo. Ha cercato di mantenere un profilo basso prima di salire su una limousine scura. Tom Ford torna alla regia con il suo primo film in dieci anni, intitolato Cry To Heaven, ambientato tra Roma e Caserta.