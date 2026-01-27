Milano indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al ventottenne
In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario. La vicenda riguarda un giovane di 28 anni che, secondo le ricostruzioni, avrebbe puntato un'arma a salve contro gli agenti, portando a un intervento che si sta ancora chiarendo. La situazione è oggetto di approfondimenti investigativi per ricostruire l'accaduto.
"Gli avevamo detto: "Fermo, polizia", lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi" è questa la versione che il poliziotto, che ha sparato e ucciso il ventottenne nordafricano nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l'interrogatorio. L'agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: "Se non c'è in questo caso la scriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Poliziotto spara e uccide un 29enne a Milano. Indagato per omicidio volontario
Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.
Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano
La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.
