Un incendio nell’edicola sul porto canale ha provocato tre intossicati e danni ingenti. Il rogo si è sviluppato martedì mattina, probabilmente a causa di un cortocircuito, e ha distrutto parte di scaffali e libri. La scena si è subito riempita di cittadini che hanno portato cibo e vestiti per aiutare il titolare, rimasto sconvolto. La comunità si mobilita per sostenere il commerciante, mentre le autorità indagano sulle cause precise dell’incendio. La ricostruzione dell’attività potrebbe richiedere settimane.

La città è molto colpita dall’ incendio scoppiato nella tarda mattinata di martedì sul porto canale, che ha causato tre intossicati da fumo e danni per parecchie decine di migliaia di euro. La buona notizia è sicuramente rappresentata dal fatto che l’anziano trasportato al Bufalini di Cesena, l’81enne Gianni Bandieri, la figlia Tania e la nipote Giulia, stanno tutti bene e hanno ripreso la loro vita regolare. Chi patisce parecchio è invece il proprietario dell’edicola " Il Punto ", un giovane imprenditore originario del Bangladesh che aveva da poco acquistato l’attività. Oltre ai giornali, le riviste, i libri e altri oggetti in vendita negli scaffali, sono infatti andati inceneriti tutti i mobili, gli arredi, il registratore di cassa e gli impianti del negozio, il cui interno è tutto da rimuovere e ricostruire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rogo nell'edicola, gara di solidarietà per il titolare

