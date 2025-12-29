Gara di solidarietà per le famiglie del rogo
In seguito all’incendio di venerdì sera in via delle Forze Armate, che ha reso inagibile un edificio di due piani, si avvia una raccolta di indumenti e beni di prima necessità. La solidarietà della comunità è fondamentale per sostenere le famiglie colpite, che hanno perso tutto nell’incendio. È possibile contribuire con donazioni utili a fornire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà in questo momento.
Dopo l’incendio che venerdi sera ha distrutto il tetto e reso inagibile un edificio di due piani in via delle Forze Armate arriva la raccolta di indumenti beni di prima necessità per le famiglie che nel rogo hanno perso tutto. A promuovere la gara di solidarietà è stata la Croce Verde Baggio che -spiega nell’appello l’associazione - "è stata contattata dalle famiglie e ha bisogno di aiuto per fornire prodotti essenziali per fronteggiare l’emergenza. Sono famiglie che hanno davvero bisogno e ogni piccolo contributo può fare la differenza". Per raccogliere il materiale è stato aperto un punto di raccolta, ieri dalle 16 alle 21, all’interno della sede della Croce Verde Baggio in piazza Stovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
