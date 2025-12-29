In seguito all’incendio di venerdì sera in via delle Forze Armate, che ha reso inagibile un edificio di due piani, si avvia una raccolta di indumenti e beni di prima necessità. La solidarietà della comunità è fondamentale per sostenere le famiglie colpite, che hanno perso tutto nell’incendio. È possibile contribuire con donazioni utili a fornire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà in questo momento.

Dopo l’incendio che venerdi sera ha distrutto il tetto e reso inagibile un edificio di due piani in via delle Forze Armate arriva la raccolta di indumenti beni di prima necessità per le famiglie che nel rogo hanno perso tutto. A promuovere la gara di solidarietà è stata la Croce Verde Baggio che -spiega nell’appello l’associazione - "è stata contattata dalle famiglie e ha bisogno di aiuto per fornire prodotti essenziali per fronteggiare l’emergenza. Sono famiglie che hanno davvero bisogno e ogni piccolo contributo può fare la differenza". Per raccogliere il materiale è stato aperto un punto di raccolta, ieri dalle 16 alle 21, all’interno della sede della Croce Verde Baggio in piazza Stovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gara di solidarietà per le famiglie del rogo

