Pulsano | incendio distrutto chiosco del lido Probabile origine dolosa
Un chiosco nella zona marina di Pulsano, a Montedarena, è andato distrutto da un incendio nella notte. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco, il rogo è probabilmente doloso. Il titolare della struttura è stato ascoltato dagli investigatori per verificare se avesse subìto intimidazioni. L'articolo Pulsano: incendio, distrutto chiosco del lido Probabile origine dolosa proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
