Pulsano | incendio distrutto chiosco del lido Probabile origine dolosa

Noinotizie.it | 4 dic 2025

Un chiosco nella zona marina di Pulsano, a Montedarena, è andato distrutto da un incendio nella notte. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco, il rogo è probabilmente doloso. Il titolare della struttura è stato ascoltato dagli investigatori per verificare se avesse subìto intimidazioni.         L'articolo Pulsano: incendio, distrutto chiosco del lido Probabile origine dolosa proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

pulsano incendio distrutto chiosco del lido probabile origine dolosa

