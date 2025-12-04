Un chiosco nella zona marina di Pulsano, a Montedarena, è andato distrutto da un incendio nella notte. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco, il rogo è probabilmente doloso. Il titolare della struttura è stato ascoltato dagli investigatori per verificare se avesse subìto intimidazioni. L'articolo Pulsano: incendio, distrutto chiosco del lido Probabile origine dolosa proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

