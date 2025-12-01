Attività di un chiosco sospesa dal Questore sul viale Mario Rapisardi | troppi pregiudicati tra i clienti

Un punto di ritrovo diventato problematico. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di un chiosco situato sul viale Mario Rapisardi, dopo aver accertato che il locale era diventato un abituale punto di incontro per persone con precedenti penali. La decisione arriva a seguito di una serie di controlli mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dalla legislazione sulla pubblica sicurezza. Il provvedimento del Questore. Il provvedimento, firmato dal Questore di Catania, è stato notificato al titolare dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in applicazione dell' art.

